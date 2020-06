Prosit, l'enogastronomia che si rinnova

L'enogastronomia sorrentina rinnova l'offerta con Prosit, un winebar sui generis, con una forte connotazione norcina e non solo. Un locale elegante, di un’eleganza sobria e misurata. Progettato dall’architetta napoletana Raffaella Rusciano, Prosit è realizzato in modo da non sacrificare lo stile alla funzionalità. Nel locale sorrentino traspare l’idea della kalokagathìa greca, secondo cui il buono e il bello sono intimamente legati. Alla bellezza del locale, caratterizzato da un’infilata di sale che si succedono in un percorso su due livelli, si aggiunge, infatti, la competenza nel settore e la passione per la qualità, garantita dalla gestione della famiglia Pollio. Un’esperienza, la loro, che corre lungo quattro generazioni e inizia con la prima macelleria avviata in penisola sorrentina, nel 1933, dal bisnonno Martino. A lui subentrò il figlio Aldo, a lungo macellaio di fiducia delle famiglie sorrentine che acquistavano i tagli migliori nella bottega di via San Cesareo quando, nel secolo breve, il centro cittadino era ancora animato da pescherie, caseifici, frutterie e macellerie. Successivamente i Pollio, sempre al passo con le esigenze del pubblico, trasferirono le loro competenze nella realizzazione di uno dei primi supermercati, alla fine degli anni Sessanta. Oggi, a quasi 100 anni dalla prima macelleria, si inaugura un concept innovativo che dà avvio a una nuova esperienza: “Prosit”. A gestire il locale c’è la quarta generazione, con i cugini Pollio, spinti dallo stesso desiderio di innovazione e dalla stessa attenzione meticolosa per la cultura enogastronomica italiana e mediterranea. Al Prosit si va per un caffè o un aperitivo, per degustare buoni vini (nel locale troneggia un’ampia cantina a vista, che conta circa 300 etichette) ordinare una selezione di affettati e formaggi o per gustare dei piatti della tradizione locale. Qui si può scegliere tra numerose referenze di prosciutti: da quelli siciliani dei Nebrodi ai notissimi di Parma, fino a prodotti di nicchia di altre realtà geografiche, che solo un esperto come Tonino Pollio poteva assortire con tanta accuratezza.

Prosit - Corso Italia 8 - dalle 10.00 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 24.00 – info: tel. 081.186.58.716