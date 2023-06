Scudetto Napoli: da Faber arriva la macchina da caffè dedicata agli azzurri

Una macchina da caffè in edizione limitata per omaggiare la squadra del Napoli per il suo trionfo sul campo. Questa è l’ultima idea lanciata da Faber Italia, azienda produttrice di macchine da caffè in cialda, che ha nella personalizzazione uno dei suoi punti di forza. Lo scudetto in bella mostra e un colore inconfondibile per i tifosi del Napoli: questa è la versione “azzurra” della Deluxe.

«Abbiamo voluto così omaggiare una città in festa che ha nel caffè un altro dei suoi straordinari simboli, con la nostra campagna “Sulo a Napule ‘o ssann fà”, perché i napoletani hanno dimostrato nei secoli di riuscire a fare cose straordinarie, nonostante tutte le difficoltà evidenti che la città deve ogni giorno attraversare», spiega Fabio Teti, 34 anni, la seconda generazione dell’impresa nata a Caserta.

La macchina “scudettata” nasce grazie all’inventiva di un gruppo di lavoro, formato da grafici e progettisti che hanno lavorato mesi a più ipotesi, trovando poi un equilibrio tra la popolarità del tema e la ricerca di un’eleganza, per dare vita, come nella filosofia dell’azienda, a un oggetto di design. La campagna include anche una promo: per i primi 100 che acquisteranno la serie Scudetto in limited edition, ci sarà in omaggio una box di 150 cialde di Toraldo.