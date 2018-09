A.A.A., Londra chiama Napoli: cercansi venti pizzaioli doc

Sabato 22 Settembre 2018, 19:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A.A.A. cercasi pizzaioli napoletani a Londra. Curriculum alla mano e voglia di trasferirsi sul Tamigi per 20 giovani esperti di margherite, calzoni ma anche di impasti e pane. Il colosso parigino “Big Mamma” si prepara a sbarcare a Londra il prossimo novembre e vuole reclutare giovani leve della pizza all’ombra del Vesuvio. Per partecipare alle selezioni basta inviare il proprio curriculum vitae, con oggetto “Pizzaiolo/fornaio Big Mamma 2018”, entro il 28 settembre alla mail: lasquadra@bigmamma.it.Le selezioni si svolgeranno al Mulino Caputo e dureranno due giorni. Il 1 ottobre la prova è riservata ai fornai, con un colloquio individuale e prova pratica. A seguire, il 2 ottobre, toccherà ai pizzaioli. Big Mamma, fondato a Parigi alla fine del 2013 e capitanato dall’executive chef, il ventottenne napoletano Ciro Cristiano, e dal maestro pizzaiolo Giuseppe Cutraro, è un colosso della pizza e dei prodotti da forno. A Parigi conta 7 locali: East Mamma, Ober Mamma, Mamma Primi, Biglove Caffè, Pizzeria Popolare, Pink Mamma e, ultimo nato, La Felicità, il food-market italiano ospitato nella rinnovata Gare de Bercy. Coloro che supereranno a pieni voti le selezioni non solo sottoscriveranno un contratto a tempo indeterminato ma godranno, in vista dell’inserimento, di alcune facilitazioni come un corso di inglese.