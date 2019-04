Vomero capitale della cioccolata: in vetrina l'uovo gigante di Di Costanzo

Martedì 2 Aprile 2019, 20:05

Un fondente pensato per i più piccoli realizzato con il cosiddetto quarto cioccolato: è una creazione speciale quella messa a punto da Mario Di Costanzo per l'anteprima napoletana del film “Wonder Park” in uscita l’11 aprile.Questa volta nelle vesti di maître chocolatier, il giovane pasticciere partenopeo ha ideato un cioccolatino tondo mettendo insieme cioccolato Icam monorigine peruviano, una varietà molto apprezzata per la sua buona acidità, e cioccolato Ruby, noto, appunto, come quarto cioccolato per la caratteristica colorazione rosa dovuta ad una fava di cacao color rubino.«Sono orgoglioso di essere stato coinvolto come ambassador food per la presentazione del film Wonder Park - ha dichiarato Mario Di Costanzo - La creazione di questo fondente fa da prologo ad una speciale linea di cioccolateria per bambini che caratterizzerà la mia prossima produzione pasquale».I Wonder cioccolatini comporranno il rivestimento di un gigantesco uovo pasquale, che sabato 6 e domenica 7 aprile farà bella mostra di sè in via Enrico Alvino al Vomero. Domenica 7 aprile, poi, proprio nell’area della maxi installazione i fondenti saranno distribuiti gratuitamente al pubblico a partire dalle 10.30 nel corso di un evento a cui parteciperanno Mario Di Costanzo, gli attori Gigi & Ross, che hanno prestato le loro voci ai personaggi Cooper e Gus, ed un animatore che vestirà il costume originale di Boomer, l’orso blu protagonista del film.