Assegno inclusione, pagamenti 15 febbraio: domande accettate, respinte o sospese. Cosa fare. Circolare Inps

Assegno di inclusione. Arrivano i pagamenti. Oggi, 15 febbraio, saranno accreditati gli importi dell'Adi di gennaio a coloro i quali hanno presentato domanda (ed è stata accettata) dall'8 fino al 31 gennaio scorso. Dal 27 febbraio saranno invece in pagamento le somme dovuto per il mese corrente.

E nel frattempo, con messaggio numero 684 del 14-02-2024, l'Inps ha comunicato come comportarsi nel caso in cui la domanda di sussidio non sia stata accettata. Sono diverse le fattispecie che si possono presentare.

