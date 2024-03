Assegno inclusione, pagamenti marzo mercoledì 27 per 589mila famiglie: chi non lo riceverà e perché

Assegno di inclusione. Sono 589mila i nuclei familiari beneficiari di Adi a marzo 2024. Lo fa sapere l'Inps ricordando che i dati sono in aggiornamento. Le persone coinvolte in questi nuclei sono 1.240.584.

Pensioni, sconto anagrafico per le mamme: anticipata contributiva anche a 63 anni. La circolare Inps

Adi, pagamenti marzo dal 27

Da domani , 27 marzo, sarà in pagamento l'assegno di inclusione relativo a marzo per i nuclei familiari che hanno già il beneficio in corso e per quelli che hanno inoltrato domanda nei mesi precedenti, la cui istruttoria si è, nel frattempo, conclusa positivamente e che risultano avere il patto di attivazione digitale sottoscritto entro febbraio (primi pagamenti).