Assegno di inclusione, il nuovo calendario dei pagamenti di marzo (e per chi ha presentato la domanda in ritardo)

Quando sarà pagato l'assegno di inclusione a marzo? L’INPS, con il messaggio n. 835 del 26 febbraio 2024, ha comunica il calendario dei pagamenti. All’interno della stessa nota, l’Istituto ha ricordato ai beneficiari che a decorrere dalla mensilità di marzo – per gli eventuali rinnovi – si inizierà a prendere in considerazione il valore dell’Isee riferito al 2024. Questo significa, in altre parole, che qualora la Dichiarazione Sostitutiva Unica – ossia la DSU – non sia stata ancora presentata e non giunga in tempo utile per procedere con l’elaborazione della mensilità, la domanda verrà sospesa. Fino a quando non sarà disponibile l’Isee 2024.

