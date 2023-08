Assegno unico, date dei pagamenti di settembre. Importi e Isee difforme, le istruzioni dell'Inps

Assegno unico, arrivano le nuove istruzioni dell'Inps da seguire per correggere le attestazioni Isee e le modalità di gestione previste per le domande inviate a partire da quest'anno. Fino ad ora veniva erogato anche in presenza di omissioni o difformità, sul patrimonio mobiliare e/o sui dati reddituali dichiarati. L'Inps in questi casi potrà chiedere ora un'ulteriore documentazione e l'utente potrà regolarizzare la situazioni in tre modi diversi.