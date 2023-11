Bonus invalidità e disabilità, gli importi aggiornati e come far domanda. La guida completa

Per le persone disabili e invalide anche quest'anno non mancano bonus e agevolazioni. Molti di questi aiuti, poi, sono confermati anche per il 2024. Si tratta di interventi a sostegno del reddito, dove ce ne è bisogno, per le famiglie con uno o più componenti che presentano forme di disabilità e invalidità. Dal bonus auto, al bonus badanti, dall'indennità di accompagnamento all'Assegno unico. Le forme di aiuto sono molte e differenziate a seconda delle condizioni sociali ed economiche della persona e del suo nucleo familiare. Vediamo quindi nel dettaglio di quali aiuti si tratta e come si possono richiedere.

Assegno unico, pagamenti ottobre con rivalutazione. Aumenti e novità in arrivo per il secondo figlio