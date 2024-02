Bonus psicologo, come fare richiesta e fino a quando: la nuova circolare dell'Inps. Importi e scadenza

Bonus psicologo, è in arrivo la nuova circolare Inps. La domanda per l’anno 2023, spiega l’istituto di previdenza, potrà essere presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024. La richiesta potrà avvenire esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità: il portale web utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it (e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID), con Carta d'identità elettronica o Carta nazionale dei servizi contattando il numero verde 803.164 o il numero fisso 06 164.164. Per le domande relative all’anno 2024 e agli anni successivi, spiega ancora l’Inps, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.

Il bonus

Il bonus psicologo viene inserito per la prima volta all'interno del decreto Milleproroghe nel 2022, si tratta di un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, volto a fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia Covid e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. Le spese che possono “contare” sul contributo , quindi inserite nell'elenco del bonus, sono quelle per sessioni di psicoterapia, fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Dopo il 31 maggio, verranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del bonus, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il completamento della definizione delle graduatorie viene comunicato con un messaggio, pubblicato sul sito dell’Inps. Le graduatorie, spiega ancora l’istituto di previdenza, sono valide fino a esaurimento delle risorse stanziate per l’anno di riferimento.

Verificato l’avvenuto trasferimento delle risorse da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige, l’Inps provvederà al pagamento delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa una regolare fattura entro il mese successivo a quello di caricamento nell’apposita procedura, tramite accredito diretto sul conto corrente comunicato dagli stessi professionisti.

La norma

Arriva così, l’ultimo tassello che mancava per ottenere l’incentivo da spendere per sessioni di psicoterapia per combattere stress, ansia e depressione del post pandemia. C’erano i fondi sia per il 2023 (cresciuti a 10 milioni) che per il 2024, c’era il decreto con le modalità (già pubblicato in Gazzetta Ufficiale) ma per rendere finalmente operativo il bonus psicologo mancava ancora la circolare Inps, che ha attivato la piattaforma con le scadenze per presentare le domande. La circolare è stata effettivamente pubblicata giovedì 15 febbraio sul sito. Anche per il 2024 il decreto Milleproroghe ha disposto 5 milioni per il bonus psicologo, che andranno sommati agli 8 già previsti per un totale di 13 milioni. Il bonus, a decorrere dall’anno 2023, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti che lo ottengono, al momento della presentazione della domanda, di due requisiti: residenza in Italia; valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro. Il sostegno può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente.

Il bonus per gli Isee più bassi

In particolare, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dall’anno 2023, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base a tre fasce in particolare: quando l'ISEE è inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario; quando il valore ISEE è compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario; e infine quando il valore ISEE è superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.