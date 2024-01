Bronchioliti, polmoniti e Covid tra i bambini. Sintomi e cure: ecco come riconoscerli

Polmoniti, bronchioliti, bronchiti asmatiche, influenza, ma anche Covid. In questi giorni stiamo assistendo al picco dell'epidemia di malattie respiratorie e tra i colpiti ci sono moltissimi bambini. «Abbiamo tantissimi casi di bronchiolite, abbiamo bambini che hanno episodi acuti di bronchite asmatica, polmoniti. Ma fondamentalmente è la bronchiolite la malattia più frequente e che intasa particolarmente i pronto soccorso. I tre virus che stanno circolando sono: il virus respiratorio sinciziale (Rsv) al primo posto, e poi a seguire influenza e coronavirus Sars-CoV-2 più o meno nella stessa misura». Di conseguenza, «gli accessi al pronto soccorso sono triplicati nell'ultimo mese. E il 90% dei piccoli ricoverati nel nostro reparto sono bambini con bronchiolite. Bambini che necessitano di liquidi per via endovenosa, di ossigeno, che non possono stare a casa».

