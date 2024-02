Buoni fruttiferi postali per i minorenni: cosa sono, quanto costano e chi può sottoscriverli

Da ieri (martedì 20 febbraio) sono disponibili i nuovi Buoni fruttiferi postali dedicati ai minorenni, compresi tra gli 0 e i 16 anni e mezzo di età. A promuovere l'iniziativa è ovviamente Poste Italiane, con buoni emessi da Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato italiano. L'idea è quella di permettere a genitori, parenti e amici (purché maggiorenni) di fare un regalo insolito, un regalo che matura e cresce fino al compimento della maggiore età. Tra l'altro, non è previsto alcun costo per la sottoscrizione e il rimborso, salvo gli oneri fiscali. Vediamo come funzionano e tutto quello che c'è da sapere per sottoscriverli.