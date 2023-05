Carta risparmio spesa, bonus 382,50 euro: requisiti Isee e dove usarlo. Ma in un caso può decadere

Carta risparmio spesa. Il bonus solidale da 382,50 euro per acquisti di beni di prima necessità - destinato ai nuclei familiari in stato di bisogno e istituita dal decreto interministeriale del 18 aprile 2023 è in arrivo.

Pensioni, a luglio maxi aumenti (più arretrati). E nel 2024 saliranno ancora: cosa cambia fascia per fascia. Le simulazioni

Sarà utilizzabile da luglio. Ma è già tempo di capire come poter accedere al sostegno. L'Inps, con una circolare del 26 maggio, ha individuato i “criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico". Di seguito tutte le cose da sapere.