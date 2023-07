Cartelle esattoriali e multe dei Comuni, stralcio automatico entro i mille euro: ecco come funziona

Ultimi giorni per molti Comuni in Italia per aderire al "nuovo" stralcio automatico delle cartelle esattoriali e delle multe. Lo schema di regolamento è stato predisposto dall’Istituto per la finanza e l’economia locale dell’Anci, che rappresenta tutte le città italiane. Si tratta del quadro entro cui devono muoversi gli enti locali, che scelgono se concedere o no lo sconto ai propri cittadini con un’apposita delibera da varare entro il 29 luglio.

I Comuni che non riscuotono i debiti tramite l’Agenzia delle Entrate, ma lo fanno da soli o affidano il recupero ad agenti di riscossione privati, potranno: - Adottare il saldo e stralcio parziale delle multe e delle tasse non versate per importi fino a 1000 euro, con i debiti che si riferiscono a carichi maturati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015; - Preferire lo stralcio totale delle stesse cartelle; - Varare la rottamazione (non facendo pagare interessi e sanzioni) su ingiunzioni e accertamenti esecutivi con notifica dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.