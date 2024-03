Certificazione Unica 2024, ecco come e dove scaricarla. I numeri record: 27,6 milioni di modelli rilasciati

L'Inps ha rilasciato nella giornata di venerdi 15 marzo la certificazione unica 2024 che riguarda la dichiarazione dei redditi del 2023. Questo documento è indispensabile perché riguarda la presentazione dei propri redditi.

Assegno unico fuori dall'Isee, Inps non lo conteggerà nel calcolo del reddito. Cosa cambia. Mossa salva-bonus del governo

Come scaricarlo

L'Inps dichiara che il documento è accessibile a tutti i cittadini attraverso due modalità: digitale e tradizionali. Per visualizzare, scaricare e stampare il modello Certificazione Unica 2024 è necessario accedere con le proprie credenziali (Spid, Cie, Cns, Pin e eIDAS) al portale www.inps.it nella sezione area personale: “I tuoi servizi e strumenti”. Per i pensionati sarà possibile scaricare il documento anche dal servizio on line Cedolino pensione. La Certificazione Unica 2024 è disponibile anche sull'app Inps Mobile per dispositivi Android e Apple iOS, utilizzando le credenziali personali e il servizio Certificazione Unica.

In alternativa, la Certificazione Unica potrà essere richiesta tramite patronati, Caf e professionisti abilitati; Posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo richiestacertificazioneunica postacert.inps.gov.it allegando una copia del documento di identità. La certificazione unica sarà poi inviata dall' Inps direttamente alla casella di posta elettronica utilizzata per la richiesta; numero verde dedicato 800 434320; contact center multicanale al numero 803164 oppure al numero 06164164.