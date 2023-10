Codice identificativo affitti brevi: cosa è, come si ottiene, dove si trova e quando è obbligatorio (per evitare multe)

Il codice identificativo nazionale per gli affitti brevi, proposto da Forza Italia, entra nella manovra. Ad apprenderlo è l'Ansa da fonti di maggioranza e di governo al termine del vertice sulla manovra che ha confermato l'aumento al 26% dell'aliquota dalla seconda alla quarta casa messa in affitto fino a 30 giorni, specificando che per la prima resta al 21%. C'è l'impegno di destinare il gettito derivante - circa un miliardo di euro secondo stime circolate nella riunione - alla riduzione delle tasse sulla casa.

Cambia la cedolare secca, sarà al 26% ma solo per gli affitti brevi di più appartamenti: le novità