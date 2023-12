Con il via libera definitivo del Senato, il decreto in materia di prevenzione del rischio sismico nell'area Campi Flegrei, il cosiddetto Decreto Campi Flegrei, può ora essere convertito in legge. In Senato i voti favorevoli sono stati 79, 1 solo contrario e 61 gli astenuti.

Il provvedimento consta di sette articoli.