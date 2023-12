Detrazioni lavoro dipendente, quanto si risparmia e chi ci guadagna in busta paga: dal calcolo alla No Tax Area, tutte le novità

Il 2024 sarà un anno ricco di cambiamenti per l'Irpef, l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. Con la riforma fiscale 2023 entreranno in vigore infatti le nuove aliquote, portando novità già nelle buste paga di gennaio e soprattutto nella dichiarazione dei redditi 2025, relativa al periodo di imposta del 2024. Tra i principali cambiamenti, vi è anche la modifica del calcolo delle detrazioni per il lavoro dipendente. Vediamo ora tutte le novità.

