Donnarumma, la ricostruzione della rapina: assalto alle 3 di notte, lui e la fidanzata Alessia legati e spogliati

Un quarto d'ora in tutto, ma che ha lasciato Donnarumma e la sua fidanzata Alessia Elefante sotto choc. A Parigi una banda di ladri ha fatto irruzione nella casa del portiere del Psg e della Nazionale, li ha spogliati, legati e poi hanno portato via un bottino da circa 500mila euro. Donnarumma, in particolare, sarebbe rimasto ferito per via di due colpi ricevuti alla testa dai ladri. Secondo le ricostruzioni dei media francesi, la banda è arrivata nell'XVIII arrondissement (dove abitano Donnarumma e la compagna) e prima di entrare in casa del portiere ha colpito e messo ko anche il custode del palazzo.