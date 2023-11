Irpef e taglio del cuneo, redditi sopra 35mila euro ne perdono 1.100: simulazioni stipendi 2024 (premiati under 35 e operai)

Irpef e taglio del cuneo, come cambiano gli stipendi a seconda dei redditi? Un paradosso è stato rilevato dalla presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari in audizione sulla manovra alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. La conferma del taglio «garantisce un importante supporto ai redditi da lavoro bassi e medi, in particolare il reddito degli operai incrementando la capacità redistributiva del complesso del prelievo contributivo e fiscale. La modalità per fasce fa però cessare ogni beneficio oltre la soglia di retribuzione lorda i 35.000 euro lordi, con una perdita di circa 1.100 euro con il superamento di tale soglia per un solo euro». La conferma della decontribuzione (7 punti fino a 20.000 euro e 6 punti da 20.000 a 35.000 euro) premia i redditi bassi e medi, in particolare quello degli operai incrementando la capacità redistributiva del complesso del prelievo contributivo e fiscale, spiega l'Upb.