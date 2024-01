Mercato tutelato addio, bollette gas in aumento fino a 177 euro per chi non ha fatto il passaggio. Truffe, offerte e costi: 8 consigli per risparmiare

Fine tutela bollette gas: aggravi fino a 177 euro per chi non è passato al mercato libero. L’arrivo del 2024 ha infatti segnato la fine del servizio di tutela per la fornitura di gas e ai clienti domestici non vulnerabili che non sono passati al mercato libero è stata assegnata una nuova tariffa con possibili aggravi che, secondo l’elaborazione* di Facile.it, arriverebbero fino a 177 euro l’anno.

Mercato tutelato addio, da oggi bollette più salate: solo 3 offerte su oltre 400 consentono risparmi. Ecco cosa cambia