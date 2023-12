Meteo, torna il freddo con neve fino a bassa quota, ma dal weekend arriva l'anticiclone: Natale è salvo?

Meteo, l'atmosfera nei prossimi giorni sara irrequieta. Nel cuore del mese di dicembre assisteremo a degli scambi importanti ed anomali: passeremo infatti dai 5-7 gradi sotto media, previsti fino al weekend, ad una scaldata eccezionale a partire da domenica pomeriggio in poi grazie ad un possente anticiclone in espansione dall'Europa occidentale. Ma questa tendenza verrà spezzata nelle prossime ore. Prima dell'anticilone l’Italia risentira ancora del passaggio del Ciclone di Santa Lucia che portera nelle prossime ore maltempo al Centro-Sud: sono previste piogge in trasferimento dalla Toscana verso Abruzzo e Molise con neve sugli Appennini oltre i 1100-1300 metri; il sistema perturbato raggiungera anche il Sud con un brusco calo delle massime che dai 25-28 gradi anomali di ieri si riporteranno nelle medie.

