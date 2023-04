Nuovo Reddito di cittadinanza, le regole della Gil dai requisiti agli importi fino alle domande: tagliati assegni familiari a carico

Gil, arriva una stretta sui tempi e sugli importi della nuova misura contro la povertà. La Garanzia per l'inclusione, che prenderà in gran parte il posto del Reddito di Cittadinanza, prevede al momento - nella bozza in circolazione sulla quale sono ancora in corso modifiche - una riduzione dei meccanismi che consentono aumentare l'importo base. Dalla cosiddetta scala di equivalenza, che fissa le quote da aggiungere per ciascun componente della famiglia, scompaiono gli adulti a carico oltre il primo che non siano anziani, disabili o con un 'carico di curà.