Meteo, piogge e nevicate in arrivo (addio primavera anticipata): cosa sta per accadere sull'Italia

Meteo, assaggio di primavera addio. Dopo un weekend di sole su gran parte d'Italia e temperature fino a 22 gradi nonostante il pieno inverno, è in arrivo una perturbazione oceanica con un fronte di aria fredda che scorrerà lungo tutta la Penisola. Le correnti fredde che in queste ore sono presenti sull'Europa orientale e nord orientale riusciranno ad entrare sul Mediterraneo all'inizio della settimana portando un primo assaggio di piogge e di temporali seppur non su tutta la Penisola. Vediamo allora passo dopo passo cosa dovremo aspettarci.

Da domani pioggia e freddo

La giornata di domani sarà caratterizzata dall'azione di queste correnti più fredde e instabili che si organizzeranno attorno a un blando minimo di bassa pressione attorno alla Sicilia. Piogge e temporali interesseranno prevalentemente il medio basso Adriatico, il Sud Peninsulare escluso la Campania costiera e le Isole maggiori soprattutto la Sicilia. Resteranno all'asciutto il Nord e le regioni centrali tirreniche. La temperatura farà registrare un ulteriore lieve calo al Sud mentre altrove non subirà sostanziali variazioni.

L'azione delle correnti fredde e instabili si esaurirà entro la giornata di mercoledì che vedrà ancora dei piovaschi all'estremo Sud mentre sul resto della Penisola il tempo sarà sostanzialmente soleggiato. Atteso anche un leggero aumento della temperatura.

Temporali e neve da giovedì

Da giovedì cambio della circolazione, si riapre la porta atlantica, si intensificano i venti di scirocco sull'Italia e arrivano le prime piogge al Nord, prodromi di un'intensa perturbazione che nella giornata di venerdì porterà piogge abbondanti e nevicate sull'arco alpino. Perturbazione destinata anche al Centro e al Sud tra la seconda parte di venerdì e la giornata di sabato. Ma non finisce qui, domenica è attesa una nuova intensa perturbazione che riporterà piogge diffuse, temporali e nevicate abbondanti sui rilievi. Il tutto sarà condito da una forte ventilazione meridionale con raffiche stimate ad oggi fino a 80/90km/h. Insomma ci si prepara ad una fase molto dinamica che nella prima metà della settimana interesserà prevalentemente le regioni del Sud e l'Adriatico mentre nella seconda parte coinvolgerà tutta la Penisola e in particolare le regioni settentrionali e tirreniche. Insomma, pioggia per tutti.