Rottamazione quater a gonfie vele. La scadenza per versare la seconda rata della sanatoria che consente di sanare i debiti tributari relativi al periodo 2000-giugno 2022 (pagando tutte le tasse arretrate ma godendo della cancellazione delle sanzioni accessorie) è fissata per il 30 novembre prossimo. Ma intanto il governo fa i conti con gli incassi della prima rata, il cui termine è scaduto il 31 ottobre scorso. Ebbene, secondo quanto filtra, il bilancio economico (2,5 miliardi di gettito garantito da circa 3 milioni di contribuenti) è molto superiore (circa il 20% in più) rispetto alle previsioni del governo che da questa operazione si aspetta un incasso finale di 20 miliardi.

Rottamazione quater, pagamento seconda rata: scadenza, come rimandare il versamento e ipotesi proroga