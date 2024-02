Sanremo, quanto guadagna Amadeus? Cachet di ospiti, co-conduttori (Mengoni il più pagato) e cantanti. Business da 60 milioni di euro

Sanremo 2024, tra sponsor e incassi pubblicitari c'è la possibilità di arrivare a circa 60 milioni. Una cifra importante, che scalzerebbe quella delle scorse edizioni ponendosi in linea con i trend annuali: nel 2023 si era superata infatti quota 50 milioni, 42 milioni nel 2022 e quota 40 due anni fa. La Rai non spende molto grazie alla convenzione con il comune di Sanremo e gli ingaggi dei conduttori, degli artisti, degli ospiti e dei cantanti non dovrebbero pesare enormemente sulle casse di Viale Mazzini. Anche se si parla di cifre importati.

