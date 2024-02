Scadenze fiscali 2024, nessuna sospensione dei pagamenti: stop soltanto ad alcune comunicazioni, ecco quali

Nel nuovo calendario fiscale sono previsti dei periodi di tregua per i contribuenti nei mesi di agosto e dicembre, come ufficializzato dal Decreto Legislativo n.1 dell’8 gennaio 2024 pubblicato su Gazzetta Ufficiale. Non bisogna però rilassarsi troppo: lo stop, infatti, non coinvolge direttamente tutti i termini previsti per i due mesi.