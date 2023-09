Sciopero aerei di venerdì 8 settembre: decine di voli cancellati. La lista delle tratte garantite (e come chiedere il rimborso)

Venerdì 8 settembre è previsto uno sciopero del traporto aereo di 24 ore per il quale sono già decine i voli cancellati. La protesta, come riporta l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Enac), riguarderà il peronale di terra, ovvero gli addetti ai servizi aeroportuali di handling, che si occupano della movimentazione dei bagagli all'interno degli aeroporti.