Come sono morti i passeggeri del sottomarino Titan? Se si riuscisse a localizzare il batiscafo negli abissi, recuperarlo ora sarebbe comunque un'enorme sfida logistica. E lo sarebbe ancor di più se si fosse incagliato tra i resti del Titanic. In ogni caso sarebbero necessari equipaggiamenti speciali, per la pressione enorme e la totale oscurità ad una profondità di 3800 metri. In un primo momento, non si è escluso che il Titan fosse riemerso in superficie, un'ipotesi però immediatamente abbandonata. L'opzione confermata è stata anche quella più tragica: gli esperti l'hanno definita una «implosione catastrofica». Non si possono dare prospettive al momento sulla possibilità di recuperare i corpi dei passeggeri. «Il fondo del mare lì è un ambiente incredibilmente implacabile», ha detto il comandante della Guardia Costiera, il contro ammiraglio John Mauger

