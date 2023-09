Superbonus 110, nuove regole in arrivo: chi potrà usufruirne ancora nel 2024, per quanto e con quali limiti. Si ragiona sulle proroghe

Il Superbonus al 110% potrebbe essere prorogato per alcuni mesi nel 2024. Il governo ci sta lavorando, con la novità che riguarderebbe i condomini con i lavori già in fase avanzata. L'obiettivo, infatti, è non bloccare i cantieri, con lo sconto che altrimenti passerebbe al 90% per la parte di lavori ancora non terminata. Un decalage che potrebbe mettere in difficoltà qualche impresa edilizia o essere sfruttata da altre per minacciare blocchi e licenziamenti di operai. Vediamo quindi nel dettaglio cosa può cambiare il prossimo anno sullo sconto per i lavori di efficientamento energetico.