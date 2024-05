Dal 2028 arriverà una stretta per le agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici. L'emendamento del governo al decreto Superbonus stabilisce infatti che per le spese agevolate sostenute dal primo gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 l'aliquota di detrazione venga «ridotta al 30 per cento».