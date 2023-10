Tredicesima, bonus in busta paga a rischio per il 2023: ecco come può cambiare lo stipendio

Il bonus tredicesima in busta paga a fine anno potrebbe saltare. In maggioranza si rincorrono le voci dell'assenza di fondi per anticipare uno degli interventi previsto dalla riforma fiscale già a dicembre. Sarebbe più probabile, insomma, un arrivo della misura nel 2024. Fonti del ministero del Lavoro e dell'Economia, però, spiegano a Il Messaggero che nulla è ancora deciso. Sicuramente nei prossimi giorni arriverà un decreto con fondi per pensioni, statali e migranti. Sul resto sono in corso riflessioni e analisi delle risorse a disposizione. Ma vediamo nel dettaglio in cosa consisterebbe il bonus tredicesima.

Stipendi, aumenti in busta paga con l'estensione della prima aliquota Irpef fino a 28mila euro: le simulazioni