Partire per andare in vacanza a settembre quest'anno costa fino al 70% in meno rispetto ad agosto. Dopo un mese infiammato dalle temperature record e da prezzi molto alti delle strutture turistiche (tanto da spingere molti italiani in mete low-cost come l'Albania), settembre sarà un mese di occasioni.

Secondo una rilevazione di Assoutenti, infatti, il risparmio fino al 70% ci sarà a parità di pacchetto turistico nella stessa località. In netto calo anche i biglietti aerei. Guardando sui motori di ricerca più noti per i voli e su quelli per cercare alberghi e b&b la differenza è evidente. Vediamo nel dettaglio per quali mete ci sono cambiamenti di prezzo rilevanti.