Viviana Guglielmi, chi è la giornalista Mediaset del fuorionda di Andrea Giambruno

«Per me l'unico giudizio che conta è quello della Viviana», dice Andrea Giambruno nei fuorionda che hanno fatto il giro dei siti in questi giorni. Viviana è Viviana Guglielmi ed è la stessa giornalista con cui il collega Giambruno ingaggia il siparietto sul colore del vestito di lei, Blu cina o Blu estoril. Lei gli risponde paziente.

Quando Andrea Giambruno le chiede che tipo di apporto può dare in cambio di entrare a far parte del suo gruppo di lavoro, Viviana Guglielmi risponde: «La mia competenza». Ma a Giambruno, ex compagno della premier Meloni, non sembra interessare troppo come trapela nei fuorionda diffusi dalla trasmissione Striscia la Notizia. Malgrado sé stessa, questa giornalista finisce nel tritacarne dei fuorionda di Giambruno. In queste ore il suo profilo social è pieno di commenti di persone che le fanno i complimenti, che solidarizzano e pure di quelli che le danno della rovinafamiglie. Ma chi è questa cronista, collega di Giambruno?