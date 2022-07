Alex Belli-Soleil-Delia: il triangolo continua. Ecco cosa ha detto lui

Il triangolo...sì. Continuano a far rumore le battute di Alex Belli alla compagna Delia Duran, che richiamano il triangolo vissuto nella casa del GF Vip insieme a Soleil Sorge. Per mesi, nel reality si sono succedute litigi, amori, riappacificazioni e, ancora, diverbi. I tre protagonisti indiscussi dell'edizione 2022 sono stati al centro dell'attenzione per quell' «amore libero» tanto decatantato da Alex, anche nei salotti televisivi. Tanto, che l'attore ha anche scritto una canzone, uscita da poco, intitolata "Amore libero". Ma la storia non è finita, anzi, sembra che Alex continui a cavalcare l'onda del successo. In una storia instagram, Belli ha mostrato la sua bravura in cucina servendo alcuni amici a tavola. Con piatto alla mano, si è diretto verso Delia dicendo «Visto che hai fatto una stagione intera sui triangolo, eccoti il tuo piatto preferito: i triangoli al datterino».

Delia non replica, ma si limita a guardare il piatto sorridendo. Eppure, mesi fa avrebbe fatto altro. Quando l'intesa fra Alex e Soleil si era fatto molto più evidente, Delia è entrata più volte nella casa per riportare Alex "sulla retta via". Ma, una volta uscito il marito dalla Casa più spiata d'Italia, è stata lei stessa ad entrare. E da allora, si è aperto un nuovo capitolo. Inizialmente nemiche, Delia e Soleil hanno poi stretto una connoscenza pacifica, tanto da baciarsi appassionatamente davanti alle telecamere e suscitando non poche polemiche.

La fine dell'idillio

A mettere fine alla confusione è stata la stessa Soleil che, nelle ultime settimane si è dissociata e allontanata da Delia e da Alex. Anche dopo la fine del reality, l'amicizia tanto decantata all'interno della Casa è terminata. E, anzi, non è passata inosservata l'assenza della coppia Delia-Belli al compleanno della 28enne Soleil. Alla festa, organizzata in Puglia, Soleil ha deciso di invitare molti ex concorrenti del Gf vip, ora suoi amici, escludendone altri. Infatti, lo stesso Alex ha pubblicamente detto di non capirne i motivi. Sembra, però, che il triangolo creatosi nella Casa sia ripreso più volte da Belli. Come reagirà Soleil?