Ambra Angiolini e la dedica commovente Jolanda per la figlia su Instagram

«Abito in “via del suo sorriso” e credo di volerci restare per sempre». Ambra Angiolini dedica il post sotto la pioggia a sua figlia Jolanda. Il sorriso di entrambe su Instagram emoziona i follower dell'attrice che, con spontaneità e semplicità, riesce a colpire il cuore delle mamme 2.0. Jolanda Renga, 15 anni, è accanto a sua madre e sorride divertita mentre sul profilo Instagram di Ambra Angiolini campeggia l'hashtag #mammaefiglia



Tantissimi i commenti a cominciare dal "doppio cuore" di Giorgia fino ai commenti degli utenti: «Bellissime, due sorelle»; «Ma quanta bellezza.. Una figlia femmina è la tua, eredità in questo mondo»; «Siete bellissime buona giornata». Jolanda è nata nel 2004 dalla relazione tra Ambra Angiolini e Francesco Renga.