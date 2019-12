Ambra Vitiello, la sexy pompeiana torna a Sportitalia e consegue la laurea in Legge

La bellissima venticinquenne di Pompei, da stasera sarà ad affiancare Il giornalista Criscitiello alla conduzione di calciomercato format della TV italiana tematica Sportitalia. Un gradito e atteso ritorno quello di Ambra Vitiello, che chiude un anno molto importante per la influencer campana. Giorni fa la stessa ha conseguito la laurea in giurisprudenza e prossimamente continuerà la sua attività televisiva e di spettacolo dichiarando "senza il mio mondo che mi sono costruita non ci so stare, pertanto rimango comunque un personaggio pubblico".

