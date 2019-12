Antonio Banderas a cuore aperto: «Amo ancora Melanie Griffith. La mia fidanzata ha una grande comprensione»

“Melanie è una bravissima attrice e come tale la rispetto. E l’amo ancora”, l’attore Antonio Banderas parla dei suoi sentimenti e del rapporto per l’ex moglie Melanie Griffith, con cui è stato sposato dal 10019 al 2014 e da cui ha avuto una figlia, Stella.

I rapporti sono ottimi lei fa parte della sua famiglia: “Ci siamo lasciati in modo amichevole – ha fatto sapere in un’intervista a “Oggi” - e abbiamo un ottimo rapporto. Quando sono a Los Angeles, ci vediamo sempre. Abbiamo deciso di non “seppellire” i 20 anni trascorsi insieme: è rimasta parte della mia famiglia”.

Tanto affetto e vicinanza sembre non infastidire l’attuale fidanzata, Nicole Kimpel: “Stiamo assieme da cinque anni e nel tempo ha sviluppato una grande comprensione… Matrimonio? Lei è già mia moglie. Non abbiamo bisogno di un pezzo di carta per averne la conferma, viviamo insieme e questo è sufficiente. Pensiamo che sposarci sia inutile e anche molto costoso”.

Ultimo aggiornamento: 22:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA