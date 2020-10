Balotelli e la battuta a Dayane, Selvaggia Lucarelli contro Signorini: «Il problema non è quel subumano di Mario, ma le risatine di sottofondo»

Balotelli e la battuta a Dayane, Selvaggia Lucarelli contro Alfonso Signorini: «Il problema non è quel subumano di Mario, ma le risatine di sottofondo». A poche ore dall'ultima puntata del Grande Fratello Vip, la battuta infelice di Mario Balotelli nei confronti di Dayane Mello continua a far discutere.

Selviaggia Lucarelli commenta la vicenda con un post al vetriolo su Facebook: «Non è tanto quel subumano di Balotelli che arriva tra le parolacce e fa una battuta squallida, imbarazzante, da convinto maschio alfa a una sua ex, ma le risatine di sottofondo. E Signorini che 'Ahhhh hai capito Dayane?', incapace di dirgli 'ma che schifezza hai detto?'. Del resto, come in altri show della domenica sera, questi sono i modelli con cui si sta bruciando il cervello a quella parte della popolazione che ci ride su, assieme a Signorini. E sempre nella stessa rete, in cui forse c’è qualche problema da risolvere. (ah, le scuse richieste dal conduttore dopo aver letto Twitter per poi dirgli 'entra nella casa' non valgono)».

Immediati i commenti dei fan di Selvaggia Lucarelli: «Che brutta figura». Il post fa il giro del web.

