Barbara D'Urso, caos a Pomeriggio 5. Arriva una telefonata in diretta: «Mi sono innamorato...». Pomeriggio movimentato, oggi nel salotto di Canale 5. Ospite in studio, Daniele Di Lorenzo, ex fidanzato di Elena Morali, che parla della presunta storia tra Elena e Luigi Mario Favoloso.

Ecco le parole choc di Daniele Di Lorenzo: «Luigi Mario Favoloso ha chiesto a Elena Morali di fare una finta paparazzata su una loro presunta storia d'amore. Ora sono a Beirut e hanno chiamato un paparazzo per fingere un viaggio insieme. Qualche giorno fa, Elena, dopo essere uscita con Luigi Mario e i suoi amici, è venuta a casa mia e mi ha detto che aveva bevuto troppo e che le avrebbero messo qualcosa nel bicchiere. Mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo. Elena Morali sta male, va aiutata».

A quel punto, arriva una telefonata a sorpresa di Luigi Mario Favoloso che replica: «Daniele non accetta di essere stato lasciato da Elena e la vuole fare apparire come una pazza. Io e lei non siamo fidanzati, ma io la sto corteggiando. Mi piace molto». Sconcerto tra gli opinionisti in studio. Daniele Di Lorenzo: «Aiutate Elena Morali».

