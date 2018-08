Barbara D'Urso in pronto soccorso: «Ho preso un cazzottone in faccia...»

Giovedì 30 Agosto 2018, 15:58 - Ultimo aggiornamento: 30-08-2018 17:53

Barbara D'Urso in ospedale. La conduttrice di Canale 5 ha pubblicato sulle stories di Instagram il referto del Policlinico Casilino di Roma, spiegando di aver preso «un cazzottone in faccia...». L'ultimo giorno sul set della Dottoressa Giò si sarebbe aperto quindi in un vero pronto soccorso.La conduttrice dice che non può spiegare come ha preso la botta sul viso, forse proprio sul set della fiction. Ma questo non è dato saperlo. Barbara si sottopone agli esami di controllo, ma dal tono della voce sembrerebbe rassicurare i fan. Tra gli esami, l'elettrocardiogramma e l'rx emitorace.«Come stiamo? - chiede ironica la D'Urso - Insomma, ho preso una sorta di cazzottone in faccia. Non posso spiegare perché, ma questa macchina mi salverà come sempre...».