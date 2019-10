Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nuova casa nel quartiere vip di Milano

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 16:57 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2019 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova casa per. I due sono tornati insieme dopo una lunga separazione, hanno trascorso le vacanze insieme e condotto due programmi televisivi. Ora, è giunto il momento di un importante trasloco.Belen e De Martino infatti, come fa sapere “Diva e donna”, hanno deciso di spostarsi in una zona vip di Milano, dove gli immobili non sono per tutte le tasche, dato che il prezzo per metro quadro si aggira intorno agli 8mila euro. I due hanno previsto di fare le cose in grande prendendo in affitto un terzo piano e l’attico, dove infatti ci sono i lavori in corso.Un periodo fortunato per la coppia che oltre a trascorrere l'estate a Ibiza, ha prima partecipato a “La notte della Taranta e poi condotto il “Festival di Castrocaro”, con Stefano ora impegnato in solitaria al timone di “Stasera tutto e possibile”.