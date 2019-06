Belen e Stefano, l'indiscrezione choc: «Lei è incinta, aspettano una femminuccia»

Sabato 8 Giugno 2019, 12:49 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2019 14:16

Belen è incinta e aspetta una femminuccia? Che la showgirl argentina e Stefano De Martino siano tornati insieme ormai non è più un segreto. I genitori di Santiago, tornati insieme da qualche mese, sono più innamorati che mai. Ma secondo gli ultimi rumor, sarebbe in arrivo una dolce novità...Il sito Gossip e tv riprende il settimanale Spy! che ha lanciato l'indiscrezione. Ecco cosa riporta il settimanale: «Ormai che Belen Rodriguez e Stefano De Martino siano tornati a essere una coppia non è più un segreto. Di segreto più dolce ancora, c’è probabilmente un secondo bebè in arrivo per i due. La showgirl e il ballerino non confermano per ora, ma i rumor e alcuni post sui loro profili social fanno più che sospettare che la showgirl argentina sia incinta. I bene informati dicono che lei sia già al terzo mese e che si tratti di una femminuccia».Insomma, secondo l'indiscrezione, Belen sarebbe incinta e con Stefano De Martino aspetterebbero una bambina.Staremo a vedere.