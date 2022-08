Belen e Stefano, in vacanza giocano come dei bambini: ecco le immagini che fanno impazzire i follower

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, più uniti e innamorati che mai. Ancora insieme in vacanza, con tutta la famiglia, all'Isola di Albarella nel Mare Adriatico. Ormai non si nascondono più, e i momenti più belli vengono condivisi con i fan. I più amati di sempre dal pubblico social, che non vedono l'ora di vederli insieme, belli e felici.

La coppia si è concessa un pomeriggio divertente al parco giochi con il figlio Santiago e Luna Marì, la piccola nata un anno fa dalla relazione tra la showgirl argentina e l'ex compagno, Antonino Spinalbese. Nelle immagini, condivise su Instagram da Belen, appaiono De Martino col figlio mentre si lanciano con la teleferica a tutta velocità, ma il momento più ecclatante arriva quando Stefano prende sopra di sè Belen, nello stesso gioco, lei grida dalla paura e poi scoppia a ridere. I due si divertono come dei bambini, spensierati e sereni si godono l'estate. L'amore sembra non essere mai svanito, nonostante la separazione e i difficili momenti vissuti. Ora, pare ci sia spazio solo per i sorrisi, la felicità e la pace.