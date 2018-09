Brumotti e Annachiara Zoppas verso le nozze? Tra baci e scatti hot, spunta un anello

Giovedì 27 Settembre 2018, 11:37 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2018 12:27

Mentre la sua ex,, è felice insieme al suo nuovo fidanzatopensa addirittura al matrimonio: da quattro mesi l’inviato di Striscia è infatti innamorato di, erede del colosso degli elettrodomestici, e secondo quanto riporta Diva e Donna ci sarebbero nozze in vista.LEGGI ANCHEIl loro amore è ormai alla luce del sole anche sui social: il profilo Instagram di lei è ormai una raccolta di scatti di coppia, tra baci, abbracci e pose simpatiche. E in una foto pubblicata dalla rivista, in cui i due si baciano con passione, sul dito di lei spunta un anello abbastanza vistoso, forse un. Ora manca solo la data...