Gf Vip, Carlo Domingo è il fidanzato (presunto) di Soleil Sorge: ecco chi è l'imprenditore misterioso che lavora nella moda

Nonostante il forte legame che Soleil Sorge sta tessendo con Alex Belli, dopo le prime puntate del Gf Vip, l'influencer ha sempre detto (non proprio a gran voce) di avere una relazione fuori dalla casa. Secondo le indiscrezioni lanciate dal settimanale diretto proprio dal conduttore del Gf Vip, Alfonso Signorini, il misterioso uomo potrebbe essere Carlo Domingo. Sulla rubrica Chicche di Gossip esce fuori il primo tassello per ricostruire l'identità dell'uomo che avrebbe fatto breccia nel cuore dell'ex corteggiatrice. «Soleil in love. La concorrente del Grande Fratello Vip Soleil Sorge fuori dalla Casa ha un vero amore che l'attende. Lui si chiama Carlo, siciliano e proprietario di un'agenzia di eventi, che racconta ogni giorno ai suoi amici più cari quanto gli manchi la sua fidanzata».

Gf Vip, ecco chi è Carlo Domingo

Cercando, cercando Carlo Domingo sembrerebbe corrispondere alla descrizione fornita dal settimanale Chi.

L'uomo siciliano di nascita (Marsala) e milanese d'azione non ama apparire sui social ed è un uomo molto riservato. Carlo è figlio di Enzo Domingo e Giusy Panariello titolari della Domingo Communication, agenzia che si occupa di comunicazione per il settore moda. Domingo Junior lavora nell'agenzia di famiglia, una società nata dalla caparbietà del padre che appassionato di moda e amante della tradizione sartoriale più di 20 anni fa ha lasciato la Sicilia per andare a Milano e inseguire il suo sogno: rendere protagoniste le persone in una connection tra brand e spazi culturali. Il piccolo di casa Domingo si occupa nella società di digitale e creatività.

Le parole di Soleil

Nonostante le immagini all'interno del loft di Cinecittà mostrino una Soleil molto vicina all'attore, marito di Delia Duran, le sue parole dicono cose diverse: «Amo il mio fidanzato, Alex Belli solo come essere umano»

All'interno della casa la Sorge ha evitato di parlare pubblicamente del suo findanzato, giusto qualche confidenza qua e la, ma con alcuni vipponi si è confidata. Soleil ha raccontato che all'inizio tra loro c'era solo un'amicizia, «poi però ci siamo avvicinati e ci siamo detti tutto». Così, è iniziata la loro storia: «Mi fa sentire speciale, per la prima volta mi sono sentita tutelata, amata veramente».

Cosa ha detto a Signorini

E se finora la figura del fidanzato Soleil l'aveva lasciata marginale è stato proprio Alfonso Signorini nella puntata del 3 dicembre a chiedere all'influencer qualcosa in più su di lui.

«Pensavo ad un futuro stabile con lui. Ho pensato a come avrebbe reagito vedendomi con Alex Belli. Mi prendo la piena responsabilità delle mie azioni. Io so i sentimenti che provo per questa persona fuori, non so se c'è ancora, ma so di voler costruire qualcosa con lui. Per me l'amore è quello, oltre all'istinto e alle pulsioni fisiche. Da parte mia c'è ancora questo sentimento per lui. Con Alex non è questa la direzione del nostro rapporto. Lui ha già una vita fuori e io ho una vita fuori. Se le emozioni che vivo con Alex mi portassero a una direzione senza ritorno, ne prenderei atto».