Caterina Balivo alle nozze della sorella Sarah, il micro-vestito va su: «Ma non è possibile»

Ultimo aggiornamento: 18:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

alle nozze della sorella Sarah, il micro-vestito va su... Ma i fan notano un dettaglio: «Non è possibile». Sabato 18 luglio la sorella minore della conduttrice campana si è sposata con il fidanzato, nella splendida location dell'isola di Favignana. A festeggiare gli sposi, la famiglia Balivo al completo.Caterina ha sfoggiato un micro-abito a fiori che ha fatto impazzire i fan. Lo scatto, condiviso su Instagram, ha fatto immediatamente il giro del web. Nell'immagine, la conduttrice è seduta a mo' di sirena su un divanetto e la gonnellina va su. Ma i fan notano un dettaglio. «Ma non ti sembra un po' troppo corto il vestito per un matrimonio?», chiedono alcuni follower. E ancora: «Ma non sei toppo succinta, per le nozze di tua sorella poi...».Tanti anche i commenti a sostegno di Caterina Balivo. «Quanta cattiveria, sei bellissima». E ancora: «Con questo outfit sei un incanto». In ogni caso, la foto fa il boom di like.