All'Argentario candeline e musica, Caterina Balivo festeggia il primo compleanno della figlia Cora

Tanti palloncini rosa che si agitano al vento di mare nella casa dell'Argentario per festeggiare il primo compleanno di Cora, la tenera secondogenita di Guido Maria Brera e Caterina Balivo, nata il 16 agosto dell'anno scorso all'ospedale di Grosseto mentre la conduttrice era in vacanza a Porto Santo Stefano. i premurosi genitori, insieme al fratellino Guido Alberto di sei anni, hanno preparato per Cora, che già trotterella in giardino indipendente dal sostegno degli adulti, un party con i fiocchi, tra pizza cotta nel forno del terrazzo arroccato sugli scogli, torta e megacandelina. sono le ultime settimane di riposo per la Balivo, bellissima anche senza trucco, che da settembre vedremo in una nuova trasmissione pomeridiana di RaiUNO dal titolo "Vieni da me".

Madrina del Palio Marinaro di qualche anno fa, Caterina è stata immortalata anche nelle foto in mostra all'hotel di Cala Piccola dove l'altra sera c'è stata la presentazione della rassegna sulla regata remiera strapaesana con selezione curata dal reporter Enzo Russo e messa di benedizione celebrata al tramonto sul prato panoramico a picco sul mare. alla cena a base di risotto alla pescatora, insalata di mare calda, culminata con un millefoglie e impreziosita da vermentini profumati di maremma, il patron Massimo Sandrelli ha accolto anche il compositore Mario Biondi, voce nera e cuore siciliano, elegantissimo nel suo completo chiaro stile Casablanca. al suo tavolo si è unito anche Renato Zero, total white sportivo in bermuda e maglietta informali. Bianco outfit passepartout 2018 adottato anche da un superdirigente come Paolo Scaroni, nuovo presidente del Milan, insieme alla moglie manager Francesca Zanconato.

