di Francesco De Luca

Quello che ci voleva per cancellare la delusione delle ultime partite del 2020: il Napoli è ripartito vincendo a Cagliari, per i sardi la sesta sconfitta interna nei confronti con gli azzurri e per il tecnico Di Francesco la settima nelle 15 giornate di questo campionato. Sono tre punti pesanti perché consentono a Gattuso di risalire al quarto posto, con un calendario che propone subito altre gare abbordabili: Spezia, Udinese e...