Cesare Cremonini e il mistero della velina mora: «È partito per le vacanze e le ha dato il due di picche»

Giovedì 20 Giugno 2019, 21:10 - Ultimo aggiornamento: 20-06-2019 21:13

Sembra proprio che una ex velina di “Striscia la notizia” sia rimasta delusa per via di Cesare Cremonini. Il cantante infatti avrebbe rifilato un bel due di picche a un'ex velina mora, partendo per le meritate vacanze in giro in barca per la Sardegna.Cesare però sulla sua barca che veleggia sulle cristalline acque sarde non sarebbe solo, ma accomagnato da una giovane ragazza di nome Martina, mentre l'identità della delusa velina (unico indizio, è mora) rimane ancora un mistero. A dare la notizia le “Chicche di gossip” di “Chi”: Chi invece è già in vacanza d’amore – fa sapere la rivista diretta da Alfonso Signorini - è Cesare Cremonini, che con la giovane Martina sta veleggiando intorno alla Sardegna… Lasciando un’ex velina mora con l’amaro in bocca per i due di picche ricevuti da parte del cantante”.